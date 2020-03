Luigi's Mansion 3 rozšířilo první plánované multiplayerové DLC

Luigi’s Mansion 3 je parádní akce, která láká na chytání duchů, hádanky a radost z prozkoumávání. Vyšla loni v říjnu a aktuálně jsme se dočkali prvního placeného multiplayerového rozšíření. To kromě tří kostýmů (Mummigi, The Green Knight a Groovigip) přidává do multiplayerového režimu ScreamPark další trojici miniher.

V DodgeBrawl střílíte po ostatních míče a sami se jim snažíte uhnout. V River Bank se vyhýbáte kládám na vodě, zatímco sbíráte mince, a v Tricky Ghost Hunt chytáte duchy, ale zároveň si musíte dávat pozor, abyste nešlápli na zelektrizované políčko. Blíže je představuje video níže.