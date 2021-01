Lovecraftovské The Sinking City se vrací do obchodů

Hororová detektivní adventura The Sinking City nás sice vyloženě neodpálila (viz naše dvojitá recenze), ale úplný propadák to také nebyl. Proto bylo nesmírnou škodou, že kvůli obchodní rozepří mezi autory hry z Frogwares a distribuční společností Nacon došlo k odstranění hry z většiny důležitých digitálních obchodů.

Spory se sice stále nepodařilo vyřešit, ale hru už si alespoň brzy budete moci opět legálně zakoupit. Zatím jen v Microsoft Storu, ale další (PSN, Steam, Epic Games Store) by měly brzy následovat.