Lost Ark na konzolích? Mohli bychom to zvážit, říkají tvůrci

MMO akční hra na hrdiny Lost Ark slaví po vydání na Západě ohromný úspěch. V jeden moment ji na Steamu hrálo přes 1,3 milionu hráčů souběžně, čímž se zařadila na druhé místo vůbec nejhranějších her na této platformě. Leckoho tak napadlo, zda by se hra mohla podívat i na konzole. Soomin Park z Amazon Games (vydavatel na Západě) řekl VG247 toto: „Pokud je Lost Ark na konzolích něco, co fanoušci opravdu chtějí, pak si myslím, že je to něco, co by obě strany mohly zvážit!“