Tvůrci LOTRO uklidňují, že je MMO od Amazonu nenahradí

Amazon nedávno oznámil, že opět chystá nové MMO ze světa Pána prstenů (více jsme psali zde). Jedno MMO z tohoto světa už ovšem existuje, jmenuje se Lord of the Rings Online (LOTRO) a je tu s námi už hezkou řádku let. A tvůrci na fórech hry ujistili fanoušky, že letitá hra nikam nezmizí.

„V posledních dnech jsme obdrželi řadu vzkazů od nadšených a znepokojených členů komunity ohledně nové MMO hry, kterou do Tolkienova světa chystá společnost Amazon Games. Někteří lidé se ptali, co to znamená pro LOTRO. Chtěli jsme všem členům komunity poskytnout aktuální informace a ujistit vás, že LOTRO nezmizí!,“ uvedl komunitní manažer Cordovan.