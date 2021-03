Little Nightmares 2 za měsíc prodalo milion kopií

Parádní hororová plošinovka Little Nightmares 2 dopadla nad očekávání dobře (viz naše recenze) a tak pouhý měsíc po vydání mohou její autoři slavit milion prodaných kopií. Ano, je to jistě dáno i tím, že aktuálně prožíváme extrémní herní sucho, i tak jde ale o obrovský úspěch. Případné pokračování však není tak pravděpodobné, jak by asi na základě této informace mohlo vypadat, Tasier Studios se totiž nechali slyšet, že se chtějí věnovat jiné značce.