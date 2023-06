Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, spin-off série Yakuza (od loňska Like a Dragon), by mohl vyjít 9. listopadu. Informace se objevila na stránce PSDeals, která načítá data přímo z PlayStation Storu.

Like a Dragon Gaiden poslouží jako spojovník mezi Yakuzou 6 a připravovaným dílem Like a Dragon 8, který je plánován na příští rok. Hlavním hrdinou je Kiryu. Tvůrci hru popisují jako vedlejší příběh, očekávat proto máme zhruba poloviční délku. Bitky budou opět v brawler stylu.