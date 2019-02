Připomeňte si první epizodu Life is Strange 2 krátkým videem

Druhá řada herního seriálu Life is Strange 2 sice začala perfektně (viz naše recenze), ale takřka čtyřměsíční čekání na další epizodu je poněkud trapné. Dlouhý prostoj naštěstí skončí již příští týden, takže nyní je ten správný čas připomenout si, o co že ve hře vlastně šlo. K tomuto účelu připravili autoři krátké video rekapitulující události první epizody.