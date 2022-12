Lies of P vypadá každým trailerem lépe a lépe

Soulsovka Lies of P se stala překvapivým hitem letošního Gamescomu (viz náš článek), její temná atmosféra a skvělý soubojový systém nám dal vzpomenout na legendární Bloodborne. Že to nebyla jen náhoda dokazuje i čerstvý trailer, který poutá na to, že hra vyjde již v příštím roce. Těšíme se moc.