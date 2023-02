Soulsovka o Pinocchiovi vyjde v srpnu i v Game Passu

Nečekanou hvězdou loňského veletrhu Gamescom se stalo temné akční RPG Lies o P (viz náš článek). Nyní jsme se konečně oficiálně dozvěděli, že hra skutečně vyjde už během letošního roku, konkrétně by to mělo být v srpnu. Ačkoliv vývojáři plánují všechny tři veliké platformy, nejvíce se mohou těšit majitelé xboxů a PC, hra by totiž měla být od prvního dne k dispozici v rámci předplatného Game Pass.