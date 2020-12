Lidé utráceli v mobilních aplikacích o 35 procent víc než loni

Lidé během adventu a o Vánocích, konkrétně od 1. do 27. prosince, utratili za mobilní hry a aplikace v Google Play a App Store zhruba 407,6 milionu dolarů. Podle analytiků ze Sensor Tower to je meziroční nárůst o 34,5 procenta. Ten větší podíl, konkrétně 295,6 milionu, připadá na hry, zatímco zbytek na ostatní aplikace. Pokud zůstaneme u her, nejvíce lidé utráceli v Honor of Kings od čínského Tencentu, a to 10,7 milionu dolarů, což je meziroční nárůst o 205,7 procenta.

Jak lidé utráceli v App Store a Google Play o Vánocích 2020