Lego princezna Peach představuje v prvním videu svůj hrad

Lego řada na motivy Super Mario se začátkem srpna rozroste o další sady a novou interaktivní figurku princezny Peach (více čtěte na Bonuswebu zde). Aktuálně se můžeme podívat, jak nová figurka reaguje na kostky a prohlédnout si hrad. Video ukazuje, jak si Peach pochutnává na jablíčkách, houpe se na houpačce a v závěru se zjeví i padouch Bowser. Je to fajn gimmick, každopádně teď by to chtělo ještě oficiální oznámení Super Mario Lego minifigurek. Dočkáme se někdy?