Lednička v Guardians of the Galaxy odolala 18 milionům pokusů o zavření

Guardians of the Galaxy byli jedním z nejpříjemnějších překvapení loňského roku (viz naše recenze), bohužel se jim v prodejích příliš nedařilo. Na místo počtu hráčů nebo zabitých monster, jakými se již tradičně úspěšné hry chlubí ve svých infografikách, tak autoři raději vymysleli vlastní kategorii, která je s ničím neporovnatelná. Přes 18 milionů naměřených pokusů o zavření věčně se otevírající ledničky na palubě lodi Milano svědčí jen o tom, že hráči mají ekologické smýšlení i ve virtuálním světě.