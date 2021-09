Horor Layers of Fear bude mít další pokračování

Po sotva průměrném Blair Witch a slušném The Medium se polské studio Bloober Team vrátí ke značce, která je proslavila. Z traileru na Layers of Fear je patrné jen to, že se hra bude opět týkat malování, může tak klidně jít o prequel nebo remake prvního dílu. Jisté je jen to, že hra poběží na Unreal Enginu 5, a tak se můžeme těšit na grafické hody.