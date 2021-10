Launch trailer na Guardians of the Galaxy vyšel nezvykle brzy

Komiksoví Marvel’s Guardians of the Galaxy sice vycházejí až 26. října, přesto se už nyní můžeme pokochat tzv. launch trailerem. Ty přitom obvykle vycházejí maximálně den dva před tím, než jde hra do obchodů. To je však asi tak to jediné, čím trailer překvapí, od pohledu jde totiž o přímočarou mlátičku. Což tedy nemusí být nutně špatně.