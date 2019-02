Last Oasis je survival hra ze světa plného dřevěných robotů

Nejrůznějších online survival her v obrovských otevřených světech vyšlo v posledních několika letech tolik, že už jsme je dávno přestali počítat. Přesto se stále najdou další a další vývojáři, kteří se v tomto specifickém žánru pokoušejí o štěstí. Neděláme si iluze, že by snad čerstvě oznámená Last Oasis měla být v něčem výrazně lepší než ostatní takové hry, alespoň však nabízí jednu věc, kterou jsme jinde neviděli. Dřevěné mechy!