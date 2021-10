Po delší pauze letos opět vyjde další díl simulace kriketu

Kriket sice není v našich končinách tak populární jako třeba fotbal nebo hokej, určitě se zde však nějací fanoušci najdou. Těm zajisté udělá radost, že po tříleté pauze plánuje studio Big Ant vydat další díl své série The Official Game of The Ashes. A to ještě letos kromě PC i na xboxy, playstationy a dokonce i Nintendo Switch,