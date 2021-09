Krásná Kena: Bridge of Spirits vychází zítra, bude mít fotomód

Mezi vývojáři válečné akční hry World of Warships a jejich fanoušky to v posledních měsících doslova vře. Po...

Nejslavnější cheat historie oslavil 35 let. A ne, není to IDDQD

Už je to dlouhých 35 let od té doby, co si mohli hráči počítačových her poprvé vyzkoušet, co se stane, když na svých...