Konzolové verze Pillars of Eternity 2: Deadfire vyjdou koncem ledna

Námořní dobrodružství Pillars of Eternity 2: Deadfire (číst recenzi PC verze na Bonuswebu) se podívá 28. ledna 2020 také na PlayStation 4 a Xbox One. K dispozici bude nejenom standardní edice, ale také ultimátní se soškou či klíčenkou, viz obrázek níže. Switchovou verzi tisková zpráva vůbec nezmiňuje.

Pillars of Eternity 2: Deadfire