Konzole Nintendo 64 slaví 25 let od vydání v Japonsku

Přesně před 25 lety, tedy 23. června 1996, vyšla v Japonsku herní konzole Nintendo 64. Do Evropy se podívala až o rok později. Šlo o nástupce 16 bitové konzole SNES a první 64 bitovou konzoli vůbec. Nintendo 64 používá cartridge, jejichž předností byly rychlé nahrávací časy, nicméně měly i své nevýhody, například nižší kapacitu oproti CD a vyšší výrobní náklady. Celosvětově se prodalo 32,93 milionu kusů. Mezi nejzásadnější hry patří Super Mario 64, Mario Kart 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Star Fox 64, Super Smash Bros. či GoldenEye 007.