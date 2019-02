Kód aplikace NES Online na Switchi naznačuje hry na SNES

Předplatitelé služby Nintendo Switch Online mají přístup ke knihovně her na NES. Dataminer vystupující pod přezdívkou Kapu ovšem prozkoumal kód poslední vydané aktualizace a objevil seznam her na SNES. Není to nijak překvapivé, ostatně Nintendo původně říkalo, že předplatné zahrne hry na NES a SNES. Při spuštění předplatného jsme se však dočkali jen her na NES. Dostupnost her na SNES je tak pravděpodobně jen otázkou času.

Seznam her: