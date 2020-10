Klasické adventury a Rainbow Six Siege míří do Game Passu

Nabídka nejlepšího herního předplatného Xbox Game Pass se brzy rozroste o trojici adventur od Lucas Arts. Grim Fandango, Day of the Tentacle a Full Throttle budou navíc k dispozici v remasterovaných verzích. Přibýt by měla i multiplayerová akce Rainbow Six Siege, ovšem na místo oficiálního potvrzení jsme dostali jen tuto koláž.