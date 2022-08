Kirby's Dream Buffet vyjde 17. srpna, připomene Fall Guys

Před měsícem oznámená hra Kirby’s Dream Buffet vyjde 17. srpna na Switch. Níže se můžete podívat na nové video, které blíže představuje jednotlivé režimy. Závodí se až v osmi lidech, přičemž v režimu Race půjde o to zdolat dráhu plnou překážek a zároveň sníst po cestě co nejvíce jahod. Dalšími režimy jsou minihry a stále populární battle roayle. Po skvělé 3D hopsačce Kirby and the Forgotten Land tu tak máme dalšího slibného Kirbyho.