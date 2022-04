Kirby and the Forgotten Land je v Japonsku hit

Vynikající 3D hopsačka Kirby and the Forgotten Land nevzala útokem jen prodejní žebříček v Británii, skvěle si podle magazínu Famitsu vede i v Japonsku. Během týdne se totiž v zemi vycházejícího slunce prodalo 380 tisíc kusů hry (a to bez započítání digitálních prodejů). Série Kirby letos slaví třicet let existence a žádný jiný díl si podle Game Data Library nevedl první týden prodejů tak dobře jako aktuální novinka na Switch.

