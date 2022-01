Kirby and the Forgotten Land vyjde v březnu, trailer je parádní

Pokud vlastníte konzoli Switch, jednou z her, která by vás letos měla zajímat, bude Kirby and the Forgotten Land. Loni odhalený nový díl je 3D a část se odehrává v postapokalyptickém městě. Nejnovější trailer nám pak přibližuje různá prostředí, nové kopírovací schopnosti, jako je třeba vrtání, souboj s bossem, a hlavně oznamuje datum vydání. V kalendáři si zakroužkujte 25. březen.