Kirby 64: The Crystal Shards rozšíří předplatné na Switchi

Kolekce retro her, k níž mají přístup předplatitelé služby Nintendo Switch Online + Expansion Pack, se 20. května rozšíří o hopsačku Kirby 64: The Crystal Shards. Ta vyšla v Evropě v roce 2001 na konzoli Nintendo 64. Je to první Kirby ve 3D grafice, ačkoliv hratelnost zůstává 2,5D. Hra je relativně krátká, dohrajete ji za tři až čtyři hodinky a myslím, že si ji můžete bez problémů užít i dnes. Kdo by raději něco novějšího, tak letos vyšel fenomenální Kirby and the Forgotten Land.