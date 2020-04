Kartičky Legends of Runeterra od Riot Games vyjdou 30. dubna

Legends of Runeterra, což je karetní hra ze světa League of Legends, vyjdou 30. dubna na PC a mobilní zařízení. Pokud hrajete betu, nemusíte se obávat – vše, co jste prozatím získali, případně si nakoupili, vám zůstane. S oficiálním vydáním ovšem přijde set více než 120 nových karet a další region. Samozřejmostí je podpora funkce cross-platform.