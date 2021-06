Kartičky Hearthstone rozšiřuje mini-set The Wailing Caverns

Karetní hru Hearthstone rozšiřuje 3. června mini-set The Wailing Caverns, který čítá 35 karet a je navázaný na expanzi Forged in the Barrens (tj. nově se objeví v těchto boosterech). Tematicky je dobře znám veteránům z World of Warcraftu, zejména hráčům Hordy. Co se praktické stránky týče, koupit půjde i samostatně za 14,99 dolaru nebo 2 tisíce zlaťáků. Všechny nové karty si můžete prohlédnout na oficiální stránce zde.