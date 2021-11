Mlátička Jump Force se nechytla, příští rok vypne servery

Na papíře to vypadalo jako jasný hit, nakonec však ambiciózní bojovka Jump Force končí neslavně. Hra, která proti sobě poštvala hrdiny oblíbených japonských sérií Dragon Ball Z, Naruto, One Piece, Bleach a Hunter × Hunter nedokázala oslovit dostatek lidí a tak se její vydavatelství Bandai Namco rozhodlo k jejími ukončení. To je naplánované na 24. srpna, po kterém si hru budete moci zahrát již pouze lokálně, nikoliv už přes online servery.