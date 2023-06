Jagged Alliance 3 představuje nové žoldáky

Výtečná tahová strategie Jagged Alliance se již 14. července dočká nového dílu a co jsme zatím mohli vidět, vypadá to skvěle (viz naše preview). V nejnovějším traileru se můžete podívat na několik nových hrdinů, ze kterých si budete moci postavit své přepadové komando. Žádná persona formátu legendárního Ivana Dolviče sice mezi nimi není, i tak si ovšem svého favorita nejspíše najde každý.