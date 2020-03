Indie World představil přes dvacet nezávislých her na Switch

Indie World ani zdaleka nepatří mezi nejdůležitější pořady Nintenda, nicméně svižná a hlavně sympaticky pojatá představovačka nezávislých her na Switch vždy zaujme pár alespoň pár kousky. A poslední díl patří k těm povedenějším.

Na eShopu už je k mání Exit The Gungeon, pokračování hitu Enter the Gungeon, na nějž novinka přímo navazuje. Slibně vypadá akční RPG Baldo, které připomene tvorbu studia Ghibli. V The Good Life budeme prozkoumávat zvláštní městečko Rainy Woods, jehož obyvatelé se za úplňku mění v kočky a psy. Na další mrkněte níže.