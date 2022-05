Ve středu proběhne prezentace Indie World

Nintendo si na středu 11. května naplánovalo prezentaci Indie World. Začne v 16:00 a během zhruba dvaceti minut se dozvíme víc o nezávislých hrách, které zamíří na Switch. Co uvidíme? Těžko říct, lidé už si opět utahují, že tentokrát už určitě Hollow Knight: Silksong. Počítám, že oznámeno by mohlo být datum vydání Bear and Breakfast.