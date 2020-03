Zkušební verze multiplayerové akce Predator: Hunting Grounds bude dostupná od pátku 27. března 2020 (17:00 hod.) do neděle 29. března 2020, a to na PC i PlayStationu 4 (je vyžadováno PS Plus). K dispozici bude mapa Overgrowth zasazená do tropické džungle jihoamerických hor.

„Na začátku si každý zvolí, zda se chce vžít do role Predátora, nebo příslušníka elitního Fireteamu. Obě role mají svůj vlastní set zbraní, schopností a taktik k přežití,“ píše v tiskové zprávě Sony Czech.