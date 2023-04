I ošklivý Glum vypadá díky ray tracingu mnohem lépe

Po sérii odkladů snad The Lord of the Rings: Gollum skutečně vyjde 25. května, jak zní poslední předpověď. Pokud máte to štěstí a váš počítač pohání nějaká grafická karta „čtyřkové“ série od nVidie, budete moct využívat technologii DLSS 3, díky které hra bude plynulejší i ve vysokém rozlišení s ray tracingem. Více viz trailer.