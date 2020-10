Hráči mobilních her v září nejvíc utráceli v Honor of Kings a PUBG

Hráči mobilních her v září nejvíce utráceli v MOBA Honor of King od Tencentu, a to téměř 240 milionů dolarů. Na druhém místě je se 198 miliony PUBG Mobile, což je oproti loňskému září nárůst o 13,3 procenta, uvádí analytici ze Sensor Tower. Pokémon GO je na pátém místě.