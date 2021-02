Hra Star Wars od Ubisoftu je v rané fázi vývoje

Během prezentace finančních výsledků Ubisoftu akcionářům se zmínky dočkala i plánovaná Star Wars hra. Finanční ředitel Frederick Duguet potvrdil, že hra je „v rané fázi vývoje“, takže na nějaké další informace si ještě chvíli počkáme.

Kreativní ředitel projektu Julian Gerighty k tomu dodal: „Toto je lore, které milujeme, a chceme udělat pořádnou hru s příběhem, která pohltí celoživotní i nové fanoušky na několik dalších let.“ To by mohla být nápověda, vzhledem k tomu, že už byl potvrzen otevřený svět, na hře maká Ubisoft Massive (The Division 1 a 2) a Julian Gerighty šéfoval vývoji The Division 2.