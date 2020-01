Hra s Tomem a Jerrym má v Číně sto milionů registrovaných uživatelů

Čínský gigant NetEase loni vydal mobilní hru Tom a Jerry, která vsadila na asymetrický multiplayer 1 vs 4. Herně má připomínat Dead by Daylight. A podle zveřejněných dat je to hit, hra si připsala sto milionů registrovaných uživatelů. Po grafické stránce působí lákavě, je věrná původnímu seriálu. Pokud se však ptáte, kdy vyjde na Západě, tak bohužel není moc pravděpodobné, že by se podívala za hranice Číny.



Chinese games publisher NetEase launched a Tom and Jerry mobile game in China around May last year.



The core gameplay is similar to the 1v4 asymmetrical multiplayer style found in Dead by Daylight.



The title reached 100 million registered users in China this month. pic.twitter.com/aSZCAUW7od