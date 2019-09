Hra o Johnu Wickovi vychází 8. října

Chystaná hra o nájemném vrahovi Johnu Wickovi asi nebude taková, jakou si ji fanoušci filmové předlohy představují, ale to neznamená, že by musela být nutně špatná (viz naše preview). Názor si budete moci udělat už 8. října, na kdy bylo naplánováno oficiální datum vydání. Pro jistotu připomínáme, že jde o další z exkluzivit obchodu Epic Store.