Nabídka her zdarma pro předplatitele PS Plus je v červenci našlápnutá

Vypadá to, že společnost Sony chce hráčům zničit prázdniny a uvěznit je přes léto ve smrádku jejich herních místností. Nabídka her zdarma pro předplatitele služby PS Plus je totiž v červenci opravdu našlápnutá. Hlavním tahákem je vysokorozpočtová střílečka Call of Duty: Black Ops Cold War (naše recenze), za vyzkoušení však rozhodně stojí i remake kultovního Alana Wakea (naše recenze), který se v říjnu dočká pokračování. Třetí hrou do party je zvířecí artovka Endling – Extinction is Forever (na Steamu hodnocení 95 %).

PlayStation Europe @PlayStationEU The PlayStation Plus Monthly Games for July are:



➕ Call of Duty: Black Ops Cold War

➕ Alan Wake Remastered

➕ Endling - Extinction is Forever



