Horor Tormented Souls se představuje prvním trailerem

Hra Tormented Souls se chce vydat ve stopách klasických hororových sérií jako Resident Evil, Silent Hill nebo Alone in the Dark. Kromě spousty krvelačných monster nabídne i statickou kameru, což je po pravdě v jednadvacátém století ještě o fous děsivější. Vyjde příští rok na Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 a Xbox One.