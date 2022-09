Horor Little Nightmares vyjde i na mobilních telefonech

Vynikající hororová plošinovka Little Nightmares (viz naše recenze) se dočká i portu na zařízení s Androidem a iOS. I hráči s mobilními telefony a tablety budou moct ocenit tíživou atmosféru lodi kanibalů, stejně jako zajímavou hratelnost spočívající v plížení se ve stínech a utíkání. A to nejspíš již do konce letošního roku.