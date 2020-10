Horor Little Hope představuje změny oproti prvnímu dílu

Hororová série The Dark Pictures Anthology má zatím jen jeden díl (naše recenze), autoři s ní ale mají veliké plány. Již 30. října vyjde nepřímé pokračování, ve kterém se podíváme do opuštěné vesnice s krvavou minulostí. Stejně jako Man of Medan bude Little Hope sázet na filmový tok příběhu a spolupráci mezi dvěma hráči, kromě toho nabídne ale i novinky. Autoři chtějí nabídnout více svobody při prozkoumávání otevřenějších lokací, méně „akčních“ pasáží a také možnost sbírat sběratelské předměty. Vychází na Steamu, Xboxu One a PS4.