Spekuluje se o remasteru Horizon Zero Dawn pro PlayStation 5

Horizon Zero Dawn je špičková akční hra na hrdiny, která vyšla v roce 2017 na PlayStation 4 a o tři roky později se podívala na PC. Podle zdrojů MP1ST a VGC se chystá remaster pro PlayStation 5, který by měl hru vizuálně sjednotit s pokračováním Horizon Forbidden West. Reakce většiny hráčů je odmítavá, protože hra žádný remaster nepotřebuje, nicméně berme to prozatím jako nepotvrzenou šeptandu. Kromě remasteru má vznikat ještě multiplayerová hra ze světa Horizonu, a to na PC a PS5.