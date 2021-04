Horizon Zero Dawn je na PlayStationu 4 a 5 dočasně zdarma

O tom, že Sony v rámci pokračování akce Play At Home rozdává deset her, jsme psali na Bonuswebu zde. Hlavním tahákem je fantastický Horizon Zero Dawn, který nás zavedl do pravěku budoucnosti. A právě ten si můžete od dnešního úterý do 14. května zařadit na PS4 a PS5 do své knihovny zdarma. Je to kompletní edice, což znamená, že součástí je i expanze Frozen Wilds a různé dodatečné zbraně a oblečky.