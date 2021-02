Podívejte se, co nového se chystá v únoru do Hitmana 3

Vývojáři z IO Interactive se sice nechali slyšet, že po vydání Hitmana 3 (naše recenze) už další pokračování značky nějakou dobu neplánují, to však neznamená, že by na svoje dílo zanevřeli. Naopak, pro nedávno vydanou hru plánují spoustu dodatečného obsahu. Na co vše se můžete těšit ještě během února, se podívejte ve videu níže.