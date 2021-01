Hidden Deep bude poctou osmdesátkovým sci-fi hororům

Německé studio Daedalic čerstvě oznámilo novou hru Hidden Deep. Nebude to klasická adventura, jak bychom asi od těchto zkušených autorů čekali, ale logicko-akční plošinovka. Zajímavá je především svým příběhem, který nepokrytě odkazuje na klasické filmy jako Věc nebo Vetřelec. Grafika je sice pixelovatá, ale stylová, výsledek bychom měli dostat ještě letos. Pokud budete koukat na trailer, vydržte až do samotného konce (anebo přeskočte do času 2:48), je tam poměrně originální krvavá scéna.