Známe všechny karty z mini-setu Hearthstone: The Maw and Disorder

Aktuální expanzi Hearthstone: Murder at Castle Nathria rozšíří 27. září miniset The Maw and Disorder. Obsahuje 35 nových karet, z toho 4 legendární, jednu epickou, 14 vzácných a 16 běžných. Karty jsou součástí sady Murder at Castle Nathria, takže je možné vycraftit je i samostatně. Nicméně, kdo si chce pořídit celý mini-set, může si ho koupit za 2 000 zlaťáků nebo 1 500 runových kamenů. Na všechny karty z mini-setu se můžete podívat například zde.