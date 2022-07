Známe všechny karty z Hearthstone: Murder at Castle Nathria

Odhalovací streamy jsou u konce, všech 135 nových karet z nadcházejícího setu Hearthstone: Murder at Castle Nathria bylo odhaleno. Prohlédnout si je můžete na oficiální stránce zde. Expanze čerpá tematicky z WoW: Shadowlands, novinkami jsou klíčové slovo Infuse a nový typ karet – lokace. Více jsme psali na Bonuswebu zde. První dojem? Set působí, že se snaží vnést do hry trochu víc interaktivity, na druhou stranu řada neoblíbených prvků zůstává, například se vrací Evolve šaman. Jak to všechno nakonec do sebe zapadne, zjistíme 2. srpna.