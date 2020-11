Hearthstone: Madness at the Darkmoon Faire je venku

Nová expanze Madness at the Darkmoon Faire ke kartičkám Hearthstone je venku. To znamená nejenom 135 nových karet, ale také návrat Starých bohů a nový herní mechanismus Corrupt. Ten funguje tak, že se daná karta v ruce vylepší, pokud zahrajete další kartu, ale s vyšší cenou vyložení. Na všechny hráče čeká legendární karta Silas Darkmoon, v prvním otevřeném boosteru pak bude další náhodná legendární karta.