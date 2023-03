Hearthstone: Festival of Legends vyjde 11. dubna, známe všechny karty

Expanze Festival of Legends karetní hry Hearthstone vyjde 11. dubna a hráče čekají výraznější změny. Z režimu Standard totiž odrotují expanze Forged in the Barrens, United in Stormwind a Fractured in Alterac Valley. Blizzard zároveň představil nový Core Set (prohlédnout infografiku). Skončilo také odhalování nových karet, všechny si můžete prohlédnout na oficiálních stránkách zde. O nových mechanismech píšeme v tomto článku na Bonuswebu.