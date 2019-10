Brutální Hatred se dočkal komiksového zpracování

Kontroverzní střílečka Hatred, ve které jde jen a pouze o to, postřílet co nejvíc civilistů (viz naše recenze), se čtyři roky od vydání dočkala doprovodného komiksu. Kromě vtipného podtitulu Subscribe or Die (Předplať, nebo chcípni) zaujme i docela povedenou kresbou. První sešit je na Steamu k mání za čtyři eura, papírová verze teprve půjde do tisku.